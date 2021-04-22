Россия направила Украине ноту из-за антироссийской акции в Киеве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направила Украине ноту из-за антироссийской акции возле российского диппредставительства в Киеве.
Россия направила Украине ноту из-за антироссийской акции в Киеве
  • Reuters

Об этом она сообщила в ходе брифинга.

По её словам, вечером 20 апреля «украинские экстремисты устроили у стен посольства России в Киеве очередную русофобскую вылазку».

Захарова рассказала, что активисты заблокировали центральный вход на территорию посольства, развернули плакаты с оскорблениями, а также с помощью лазерной установки проецировали на фасад здания надписи с использованием нецензурной лексики.

«Естественно, в МИД Украины была направлена нота протеста от посольства России с требованием к украинской стороне неукоснительно соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — цитирует её ТАСС.

Россия потребовала от Украины провести тщательное расследование, привлечь к ответственности участников и организаторов данной провокации, а также принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Ранее Россия направила Украине ноту в связи с введением санкций в отношении Россотрудничества.

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