В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 348 486

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 348 486.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 338 927 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2463 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведённой на базе предприятия «Белмедпрепараты».