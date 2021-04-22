Украинский депутат призвал копать огороды, а не готовиться к войне

Короткая ссылка
Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников призвал украинцев «копать огороды», а не заниматься подготовкой к войне с Россией.
Украинский депутат призвал копать огороды, а не готовиться к войне
  • © РИА Новости

«Наверное, есть напряжение в обществе, и очень часто меня спрашивают, будет война или не будет, учитывая скопление российских войск вдоль наших границ... Я вам скажу так — я очень позитивно настроенный человек, войны не будет, и её не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет на Украине. И, надеюсь, такие же настроения у россиян», — приводит УНИАН его слова.

Он отметил, что «войны не будет».

«Поэтому ещё раз повторяю: войны не будет. Это главное. Идите копайте огороды, празднуйте Пасху, занимайтесь мирной жизнью», — добавил депутат.

Ранее в Кремле обозначили «красную линию» в отношениях с Украиной.




Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить