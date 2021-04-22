Украинский депутат призвал копать огороды, а не готовиться к войне

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников призвал украинцев «копать огороды», а не заниматься подготовкой к войне с Россией.

«Наверное, есть напряжение в обществе, и очень часто меня спрашивают, будет война или не будет, учитывая скопление российских войск вдоль наших границ... Я вам скажу так — я очень позитивно настроенный человек, войны не будет, и её не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет на Украине. И, надеюсь, такие же настроения у россиян», — приводит УНИАН его слова.

Он отметил, что «войны не будет».

«Поэтому ещё раз повторяю: войны не будет. Это главное. Идите копайте огороды, празднуйте Пасху, занимайтесь мирной жизнью», — добавил депутат.

Ранее в Кремле обозначили «красную линию» в отношениях с Украиной.







