Во Львове рассказали об альтернативе демонтируемому Монументу славы

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На месте Монумента славы советской армии, открытого во Львове в 1970 году, планируется создать открытое пространство «в благодарность современным защитникам Украины», рассказал заммэра города Андрей Москаленко.
Во Львове рассказали об альтернативе демонтируемому Монументу славы
  • Reuters

«Это должно быть то общественное пространство, которое будет показывать позицию Украины, позицию здравого смысла. Пространство будет благодарностью участникам боевых действий, которые сегодня защищают Украину», — цитирует его издание «Сихов. Медиа».

Ранее сообщалось, что во Львове по распоряжению местных властей начали демонтировать Монумент славы советской армии.

Барельефы монумента планируют передать в музей «Территория террора».

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