Во Львове рассказали об альтернативе демонтируемому Монументу славы

На месте Монумента славы советской армии, открытого во Львове в 1970 году, планируется создать открытое пространство «в благодарность современным защитникам Украины», рассказал заммэра города Андрей Москаленко.

«Это должно быть то общественное пространство, которое будет показывать позицию Украины, позицию здравого смысла. Пространство будет благодарностью участникам боевых действий, которые сегодня защищают Украину», — цитирует его издание «Сихов. Медиа».

Ранее сообщалось, что во Львове по распоряжению местных властей начали демонтировать Монумент славы советской армии.

Барельефы монумента планируют передать в музей «Территория террора».