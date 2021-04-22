Во Львове рассказали об альтернативе демонтируемому Монументу славы
- Reuters
«Это должно быть то общественное пространство, которое будет показывать позицию Украины, позицию здравого смысла. Пространство будет благодарностью участникам боевых действий, которые сегодня защищают Украину», — цитирует его издание «Сихов. Медиа».
Ранее сообщалось, что во Львове по распоряжению местных властей начали демонтировать Монумент славы советской армии.
Барельефы монумента планируют передать в музей «Территория террора».