Во Львове начали демонтировать Монумент славы Советской армии

Во Львове по распоряжению местных властей начали демонтировать Монумент славы Советской армии, открытый в 1970 году.

«В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещён Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы первого заместителя мэра города Андрея Москаленко.

Власти указали, что сейчас проходит демонтаж барельефов, после чего их перевезут в музей «Территория террора». Затем начнётся демонтаж плит памятника.

Стелу Монумента славы исполком Львовского горсовета признал аварийной в 2018 году и принял решение её демонтировать.

Ранее сообщалось, что в Латвии нашли подозреваемого в краже пушки с советского мемориала.