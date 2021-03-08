В Латвии нашли подозреваемого в краже пушки с советского мемориала
- РИА Новости
«В ходе расследования был установлен возможный виновник, который признался в произвольном демонтаже пушки с мемориала. Полицейские также идентифицировали тракторную технику, с помощью которой был проведён демонтаж, и установили возможное местонахождение пушки в (реке. — RT) Даугаве», — приводит сообщение ТАСС.
В настоящее время это уголовное дело в Латвии переквалифицировано со статьи о преступном деянии против собственности на статью о перемещении находящегося под охраной государства памятника культуры.
Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по факту повреждения памятника на могиле советских солдат в Латвии.