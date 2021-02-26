СК возбудил дело после кражи пушки с мемориала советским воинам в Латвии

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту повреждения памятника на могиле советских солдат в Латвии.
СК возбудил дело после кражи пушки с мемориала советским воинам в Латвии
  • РИА Новости

«Установлено, что в городе Екабпилсе Латвийской Республики в период с 23 по 24 февраля 2021 года неустановленные лица повредили расположенный на улице Ригас вблизи мемориала освободителям города и Героям Советского Союза памятник на братской могиле трёх советских воинов», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Уточняется, что неизвестные демонтировали с памятника 76-мм орудие.

Уголовное дело возбуждено по статье о повреждении воинских захоронений.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в Польше продолжается процесс сноса памятников Красной армии.

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