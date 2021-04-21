В Белоруссии более 75 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
«По состоянию на 21 апреля более 211 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 75 тыс. человек прошли полный курс вакцинации. Случаев осложнений после проведённой вакцинации не установлено», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В нём говорится также, что примерно у 10% привитых регистрируются общие (гриппоподобный синдром, повышение температуры тела) и местные (уплотнение, болезненность в месте введения вакцины) поствакцинальные реакции в течение трёх суток после проведенной прививки.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии число случаев коронавируса достигло 345 110.