В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 345 110

Короткая ссылка
В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 345 110.
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 345 110
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 335 485 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 5 676 595 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2433 пациента с выявленным коронавирусом».

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведённой на базе предприятия «Белмедпрепараты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить