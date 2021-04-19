В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 345 110

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 345 110.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 335 485 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 5 676 595 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2433 пациента с выявленным коронавирусом».

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведённой на базе предприятия «Белмедпрепараты».