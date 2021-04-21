В Белоруссии введут разрешительный принцип проведения массовых акций
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
«В новом законопроекте упраздняется уведомительный принцип, когда достаточно было уведомить органы власти. Мы внесли изменения. На сегодняшний день в обязательном порядке должен быть разрешительный принцип», — заявил, выступая в парламенте, министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.
Глава МВД пояснил, что данное нововведение продиктовано событиями, произошедшими в стране после президентских выборов в августе 2020 года.
Ранее сообщалось, что Белоруссия готовит асимметричный ответ США на возобновление санкций.