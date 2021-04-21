В Белоруссии введут разрешительный принцип проведения массовых акций

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Совет республики Национального собрания Белоруссии одобрил установление разрешительного принципа проведения массовых мероприятий в стране. Это предусмотрено проектом новой редакции закона «О массовых мероприятиях».
В Белоруссии введут разрешительный принцип проведения массовых акций
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В новом законопроекте упраздняется уведомительный принцип, когда достаточно было уведомить органы власти. Мы внесли изменения. На сегодняшний день в обязательном порядке должен быть разрешительный принцип», — заявил, выступая в парламенте, министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.

Глава МВД пояснил, что данное нововведение продиктовано событиями, произошедшими в стране после президентских выборов в августе 2020 года. 

Ранее сообщалось, что Белоруссия готовит асимметричный ответ США на возобновление санкций.

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