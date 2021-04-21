В Белоруссии введут разрешительный принцип проведения массовых акций

Совет республики Национального собрания Белоруссии одобрил установление разрешительного принципа проведения массовых мероприятий в стране. Это предусмотрено проектом новой редакции закона «О массовых мероприятиях».

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В новом законопроекте упраздняется уведомительный принцип, когда достаточно было уведомить органы власти. Мы внесли изменения. На сегодняшний день в обязательном порядке должен быть разрешительный принцип», — заявил, выступая в парламенте, министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.

Глава МВД пояснил, что данное нововведение продиктовано событиями, произошедшими в стране после президентских выборов в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что Белоруссия готовит асимметричный ответ США на возобновление санкций.