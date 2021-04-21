Более 500 тысяч жителей Донбасса получили право стать гражданами России

Число жителей Донбасса, в отношении которых принято решение о приёме в гражданство России, превысило 500 тыс. человек. Об этом в интервью телеканалу «Луганск 24» рассказал министр внутренних дел самопровозглашённой Луганской народной республики Игорь Корнет.

«Количество лиц, в отношении которых принято решение о приёме в гражданство Российской Федерации, для обеих республик превысило 500 тыс. паспортов», — заявил Корнет.

По его словам, подобных результатов удалось достичь благодаря чёткой и эффективной системе взаимодействия с уполномоченными органами России.

«Здесь играет немаловажную роль миграционная служба МВД России, с которой мы полностью работаем в едином порыве», — добавил министр.

Он подчеркнул, что российское руководство «ежедневно показывает свою заботу о жителях Донбасса».

В ноябре 2020 года сообщалось, что более 170 тыс. жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики получили гражданство России по упрощённой схеме.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями самопровозглашённых ЛНР и ДНР.