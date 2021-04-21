Более 500 тысяч жителей Донбасса получили право стать гражданами России

Короткая ссылка
Число жителей Донбасса, в отношении которых принято решение о приёме в гражданство России, превысило 500 тыс. человек. Об этом в интервью телеканалу «Луганск 24» рассказал министр внутренних дел самопровозглашённой Луганской народной республики Игорь Корнет.
Более 500 тысяч жителей Донбасса получили право стать гражданами России
  • © Григорий Сысоев / РИА Новости

«Количество лиц, в отношении которых принято решение о приёме в гражданство Российской Федерации, для обеих республик превысило 500 тыс. паспортов», — заявил Корнет. 

По его словам, подобных результатов удалось достичь благодаря чёткой и эффективной системе взаимодействия с уполномоченными органами России.

«Здесь играет немаловажную роль миграционная служба МВД России, с которой мы полностью работаем в едином порыве», — добавил министр.

Он подчеркнул, что российское руководство «ежедневно показывает свою заботу о жителях Донбасса».

В ноябре 2020 года сообщалось, что более 170 тыс. жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики получили гражданство России по упрощённой схеме.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями самопровозглашённых ЛНР и ДНР. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить