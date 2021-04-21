Алиев подтвердил планы подать иски о причинённом ущербе в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил планы Баку подать международные иски в адрес Еревана о причинённом ущербе в Нагорном Карабахе.

«Продолжается процесс подсчёта причинённого ущерба, привлечены зарубежные специалисты. Как вам известно, наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды», — цитирует его РИА Новости.

В ноябре Алиев пообещал, что Баку проведёт оценку ущерба и потребует от Еревана компенсации.

Президент России Владимир Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе вечером 9 ноября.