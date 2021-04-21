Алиев подтвердил планы подать иски о причинённом ущербе в Карабахе
- РИА Новости
«Продолжается процесс подсчёта причинённого ущерба, привлечены зарубежные специалисты. Как вам известно, наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды», — цитирует его РИА Новости.
В ноябре Алиев пообещал, что Баку проведёт оценку ущерба и потребует от Еревана компенсации.
Президент России Владимир Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе вечером 9 ноября.