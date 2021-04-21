В Минобороны Казахстана назвали возможную причину крушения Су-30СМ

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Наиболее вероятной причиной крушения истребителя Су-30СМ в Карагандинской области Казахстана является столкновение со стаей птиц, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

«Специально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолёта Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, одна из наиболее вероятных причин происшествия — это столкновение военного борта со стаей птиц.

Ранее истребитель Су-30СМ потерпел крушение при заходе на посадку в учебном центре города Балхаш Карагандинской области Казахстана, лётчики катапультировались. 

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