В Минобороны Казахстана назвали возможную причину крушения Су-30СМ

Наиболее вероятной причиной крушения истребителя Су-30СМ в Карагандинской области Казахстана является столкновение со стаей птиц, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

«Специально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолёта Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, одна из наиболее вероятных причин происшествия — это столкновение военного борта со стаей птиц.

Ранее истребитель Су-30СМ потерпел крушение при заходе на посадку в учебном центре города Балхаш Карагандинской области Казахстана, лётчики катапультировались.