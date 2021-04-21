В Минобороны Казахстана назвали возможную причину крушения Су-30СМ
«Специально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолёта Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, одна из наиболее вероятных причин происшествия — это столкновение военного борта со стаей птиц.
Ранее истребитель Су-30СМ потерпел крушение при заходе на посадку в учебном центре города Балхаш Карагандинской области Казахстана, лётчики катапультировались.