Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение при заходе на посадку в учебном центре города Балхаш Карагандинской области Казахстана, лётчики катапультировались. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

«Во время проведения учебно-тренировочных полётов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточнили в ведомстве, экипаж самолёта катапультировался, лётчики живы и находятся под наблюдением медицинских работников.

В сентябре 2020 года в Тверской области истребитель Су-30 потерпел крушение во время проведения планового учебно-тренировочного полёта.