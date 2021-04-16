Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане

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Истребитель Су-30СМ потерпел крушение при заходе на посадку в учебном центре города Балхаш Карагандинской области Казахстана, лётчики катапультировались. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.
Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане
  • © Евгений Биятов / РИА Новости

«Во время проведения учебно-тренировочных полётов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточнили в ведомстве, экипаж самолёта катапультировался, лётчики живы и находятся под наблюдением медицинских работников.

В сентябре 2020 года в Тверской области истребитель Су-30 потерпел крушение во время проведения планового учебно-тренировочного полёта.

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