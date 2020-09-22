Самолёт Су-30 потерпел крушение в Тверской области

Истребитель Су-30 потерпел крушение во время проведения планового учебно-тренировочного полёта в Тверской области, лётчики благополучно катапультировались.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Отмечается, что самолёт упал в лесистой местности. На земле разрушений нет.

«Экипаж благополучно катапультировался, и после приземления летчики вышли на связь. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», — заявили в ЗВО.

К месту аварии направлена комиссия ЗВО для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области разбился легкомоторный самолёт, в результате чего погиб один человек.