Басурин рассказал, когда началась эскалация ситуации в Донбассе

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин в интервью журналисту RT Илье Васюнину рассказал о том, что эскалация конфликта со стороны Киева началась в начале марта. Видео опубликовано на YouTube-канале RT Россия.

Он ответил на вопрос, когда Украина начала стягивать тяжёлую технику к линии соприкосновения с Донбассом.

«С начала марта мы об этом говорили на всевозможных площадках — и на переговорной площадке минской так называемой мы об этом говорили, и документ отсылали представителю миссии ОБСЕ о том, что идёт концентрация живой силы и техники в большом количестве», — сказал Басурин.

По его словам, потом миссия ОБСЕ начала об этом в своих отчётах писать.

Также Басурин заявил, что стягивание Киевом сил произошло на фоне учений Украины и представителей НАТО.

«И учения, которые с представителями НАТО на территории Украины. Или в той же Румынии, Польше, Прибалтике учения в большом количестве проводят. Вот всё увязалось в один узел. И мы остались заложниками этой ситуации», — сказал Басурин.

11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.