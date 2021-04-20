В Киеве заявили о прогрессе в переговорах по прекращению огня в Донбассе

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В Киеве заявили, что подгруппа трёхсторонней контактной группы по Донбассу «существенно продвинулась» в вопросе согласования дополнительных мер по усилению режима прекращения огня в Донбассе.
В Киеве заявили о прогрессе в переговорах по прекращению огня в Донбассе
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение украинской делегации в Telegram-канале.

«Во время сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности трёхсторонней контактной группы сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — отмечается в заявлении.

В свою очередь, представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что «ни по одному из принципиальных моментов договориться не удалось».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступления или военной эскалации в Донбассе. По его словам, украинские власти прикладывают усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта.

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