В Киеве заявили о прогрессе в переговорах по прекращению огня в Донбассе

В Киеве заявили, что подгруппа трёхсторонней контактной группы по Донбассу «существенно продвинулась» в вопросе согласования дополнительных мер по усилению режима прекращения огня в Донбассе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение украинской делегации в Telegram-канале.

«Во время сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности трёхсторонней контактной группы сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — отмечается в заявлении.

В свою очередь, представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что «ни по одному из принципиальных моментов договориться не удалось».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступления или военной эскалации в Донбассе. По его словам, украинские власти прикладывают усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта.