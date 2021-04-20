В МИД Белоруссии подтвердили намерение Минска присоединиться к ВТО

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Белоруссия намерена завершить переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию и присоединиться к ней. Об этом говорится в сообщении белорусского МИД.
В МИД Белоруссии подтвердили намерение Минска присоединиться к ВТО
  • © FABRICE COFFRINI
  • AFP

«В ходе визита главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея в Швейцарию состоялась встреча с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, во время которой он подтвердил твёрдое намерение Беларуси продолжить работу по завершению переговоров по присоединению к ВТО», — говорится в сообщении.

Уточняется, что белорусский дипломат рассказал о проводимой Минском работе по присоединению к организации и о «текущем состоянии переговорного процесса с ключевыми странами — членами ВТО».

«Отмечено, что Беларусь является самой крупной экономикой среди стран, находящихся на продвинутой стадии переговоров, и её скорейшее присоединение отвечает интересам как Беларуси, так и всех членов ВТО», — добавили в белорусском МИД.

В августе 2019 года стало известно, что работа по присоединению Белоруссии к ВТО вступает в заключительную стадию.

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