Премьер Белоруссии прокомментировал работу по вступлению страны в ВТО

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Премьер-министр Белорусии Сергей Румас заявил, что работа по присоединению его страны ко Всемирной торговой организации (ВТО) вступает в заключительную стадию, остаётся всё меньше неурегулированных вопросов.

«Что касается работы по присоединению Белорусии к ВТО, то она вступает в заключительную стадию, остается всё меньше и меньше неурегулированных вопросов», — цитирует Румаса РИА Новости. 

Он отметил, что Белоруссия уже приняла на себя все обязательства ВТО ещё не являясь членом организации. 

Премьер добавил, что те страны, которые работают с Белоруссией и при этом устанавливают барьеры как с государством, не являющимся членом ВТО, после этого должны будут подчиниться общим правилам. 

22 января ВТО назвала  середину 2020 года реальным сроком, к которому Белоруссия может завершить все необходимые процедуры по вступлению в ВТО.

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