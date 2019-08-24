Премьер Белоруссии прокомментировал работу по вступлению страны в ВТО
«Что касается работы по присоединению Белорусии к ВТО, то она вступает в заключительную стадию, остается всё меньше и меньше неурегулированных вопросов», — цитирует Румаса РИА Новости.
Он отметил, что Белоруссия уже приняла на себя все обязательства ВТО ещё не являясь членом организации.
Премьер добавил, что те страны, которые работают с Белоруссией и при этом устанавливают барьеры как с государством, не являющимся членом ВТО, после этого должны будут подчиниться общим правилам.
22 января ВТО назвала середину 2020 года реальным сроком, к которому Белоруссия может завершить все необходимые процедуры по вступлению в ВТО.