Премьер Белоруссии прокомментировал работу по вступлению страны в ВТО

Премьер-министр Белорусии Сергей Румас заявил, что работа по присоединению его страны ко Всемирной торговой организации (ВТО) вступает в заключительную стадию, остаётся всё меньше неурегулированных вопросов.

«Что касается работы по присоединению Белорусии к ВТО, то она вступает в заключительную стадию, остается всё меньше и меньше неурегулированных вопросов», — цитирует Румаса РИА Новости.

Он отметил, что Белоруссия уже приняла на себя все обязательства ВТО ещё не являясь членом организации.

Премьер добавил, что те страны, которые работают с Белоруссией и при этом устанавливают барьеры как с государством, не являющимся членом ВТО, после этого должны будут подчиниться общим правилам.

22 января ВТО назвала середину 2020 года реальным сроком, к которому Белоруссия может завершить все необходимые процедуры по вступлению в ВТО.