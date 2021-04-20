Лукашенко не против переноса из Минска площадки переговоров по Донбассу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против переноса из Минска переговорной площадки по Донбассу, если это пойдёт на пользу мирному процессу.

Такое мнение он высказал на встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.

«Говорят, в другое место желание перенести. Ну по крайней мере руководство и (постоянный представитель Украины в контактной группе Леонид) Кравчук. Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдёт на пользу, мы будем только приветствовать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит исключительно от украинских властей.