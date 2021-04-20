Лукашенко не против переноса из Минска площадки переговоров по Донбассу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против переноса из Минска переговорной площадки по Донбассу, если это пойдёт на пользу мирному процессу.

Такое мнение он высказал на встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.

«Говорят, в другое место желание перенести. Ну по крайней мере руководство и (постоянный представитель Украины в контактной группе Леонид) Кравчук. Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдёт на пользу, мы будем только приветствовать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит исключительно от украинских властей.

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