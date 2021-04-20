В Казахстане за сутки зафиксировали 2530 случаев коронавируса

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 2530 и достигло 292 250.
В Казахстане за сутки зафиксировали 2530 случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения республики.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 3436.

Ранее в Казахстане заявили о росте заболеваемости COVID-19 из-за новых штаммов.

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