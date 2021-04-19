РИА Новости: переговоры политсоветников по Донбассу прошли безрезультатно

Переговоры политических советников «нормандского формата», которые продолжались три часа, закончились безрезультатно, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

Агентство напоминает, что в понедельник, 19 апреля, прошла встреча политсоветников и представителей МИД России, Германии, Франции и Украины, тема видеоконференции — кластеры по выполнению Минских соглашений.

По словам собеседника агентства, конкретные предложения России о механизме предотвращения эскалации перестрелок «натолкнулись на обструкцию со стороны Украины».

При этом представители ФРГ и Франции вместо конкретных решений предложили «безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня».

«В стиле, как было сказано Козаком на переговорах: «Мы за всё хорошее и против всего плохого», — сказали агентству.

Собеседник подчеркнул, что позиции Франции, Германии и Украины свидетельствуют о стремлении к «имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса».

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что западные страны отказываются чётко зафиксировать стороны конфликта в минских договорённостях.