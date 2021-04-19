В Минске заявили, что Лукашенко исполняет обязанности в полном объёме

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Пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что глава Белоруссии продолжает выполнять свои обязанности в полном объёме после предотвращения покушения на него.
В Минске заявили, что Лукашенко исполняет обязанности в полном объёме
  • Reuters

«Президент исполняет свои обязанности согласно Конституции и в абсолютно полном объёме. По заранее определённому графику и отработанным схемам обеспечения безопасности. Ну правда, сами схемы мы уже вам передавать не будем», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что в планах белорусского президента по-прежнему значится встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Встреча президентов Беларуси и России сейчас готовится», — сказала Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что российский и американский лидеры, Владимир Путин и Джо Байден, в телефонном разговоре 13 апреля обсуждали появление информации о подготовке государственного переворота в Белоруссии с устранением президента республики Александра Лукашенко.

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