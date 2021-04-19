Санду прокомментировала отношения с Россией
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«Мы заинтересованы в дружественных отношениях со всеми государствами, в том числе и с Россией», — цитирует ТАСС Санду.
По её словам, у Молдавии «довольно обширная повестка дня по взаимодействию с Россией».
«Мы заинтересованы восстановить наши торговые отношения... Очень много граждан проживают и работают в России, и мы хотим, чтобы их права были защищены. Мы намерены работать над подписанием соглашения в сфере здравоохранения, есть также много других вопросов», — отметила президент.
Ранее генеральные прокуратуры России и Молдавии подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы.