Санду прокомментировала отношения с Россией

Президент Молдавии Майя Санду на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прокомментировала отношения с Россией.

«Мы заинтересованы в дружественных отношениях со всеми государствами, в том числе и с Россией», — цитирует ТАСС Санду.

По её словам, у Молдавии «довольно обширная повестка дня по взаимодействию с Россией».

«Мы заинтересованы восстановить наши торговые отношения... Очень много граждан проживают и работают в России, и мы хотим, чтобы их права были защищены. Мы намерены работать над подписанием соглашения в сфере здравоохранения, есть также много других вопросов», — отметила президент.

Ранее генеральные прокуратуры России и Молдавии подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы.