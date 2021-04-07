Генпрокуратуры России и Молдавии подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы

Генеральные прокуратуры России и Молдавии подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы.

Как рассказали в российском надзорном ведомстве, разработка велась совместно с зарубежными коллегами в целях практической реализации соглашения о сотрудничестве от 27 января 2017 года, а также в целях укрепления партнёрских отношений прокуроров двух стран.

«Программой предусмотрено проведение мероприятий по наиболее актуальным направлениям прокурорской деятельности, таким как обмен опытом в противодействии коррупции, преступлениям, совершённым с использованием информационно-коммуникационных технологий, экологическим преступлениям (правонарушениям)», — отметили в Генпрокуратуре России.

Также запланировано обсуждение взаимодействия прокуратур двух стран в сфере уголовного судопроизводства, в том числе по вопросам выявления, ареста, конфискации и возврата активов, полученных преступным путём.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл встречу со своей португальской коллегой Лусилией Гагу в режиме видеоконференции.