Генпрокуратуры России и Молдавии подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы

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Генеральные прокуратуры России и Молдавии подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы.
Генпрокуратуры России и Молдавии подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы
  • РИА Новости

Как рассказали в российском надзорном ведомстве, разработка велась совместно с зарубежными коллегами в целях практической реализации соглашения о сотрудничестве от 27 января 2017 года, а также в целях укрепления партнёрских отношений прокуроров двух стран.

«Программой предусмотрено проведение мероприятий по наиболее актуальным направлениям прокурорской деятельности, таким как обмен опытом в противодействии коррупции, преступлениям, совершённым с использованием информационно-коммуникационных технологий, экологическим преступлениям (правонарушениям)», — отметили в Генпрокуратуре России.

Также запланировано обсуждение взаимодействия прокуратур двух стран в сфере уголовного судопроизводства, в том числе по вопросам выявления, ареста, конфискации и возврата активов, полученных преступным путём.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл встречу со своей португальской коллегой Лусилией Гагу в режиме видеоконференции.

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