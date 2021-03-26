Краснов провёл встречу с генпрокурором Португалии

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл встречу со своей португальской коллегой Лусилией Гагу в режиме видеоконференции.

Они подписали меморандум о взаимопонимании между надзорными ведомствами двух стран.

Краснов выразил уверенность, что документ будет способствовать повышению эффективности совместных усилий прокуратур России и Португалии по противодействию наиболее опасным вызовам и угрозам общественной безопасности.

«Меморандум предусматривает такие формы взаимодействия сторон, как обмен информацией о законодательстве, состоянии и тенденциях преступности, опытом и лучшими практиками в сфере защиты прав и свобод человека, проведение консультаций по правовым вопросам, иных международных мероприятий, включая взаимные визиты экспертов, сотрудничество в обучении и повышении квалификации прокуроров», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры России.

На данный момент российским надзорным ведомством заключено более 90 подобных межведомственных договорённостей.

Ранее сообщалось, что в городе Нейпьидо прошли переговоры замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

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