Косачёв оценил заявление главы МИД Украины о санкциях против России

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина предложила ЕС ввести новые секторальные санкции в отношении России.

«Чем дольше я наблюдаю за развитием современной Украины, тем больше я с сожалением убеждаюсь, что у нашей соседней, когда-то дружественной страны не осталось никакой добавленной стоимости, с точки зрения её западных партнёров, кроме русофобии. Украина, увы, больше не представляет никакого интереса в плане состояния своей экономики, развития современных технологий, ресурсной базы, производства сельскохозяйственных товаров и так далее», — сказал Косачёв.

По его мнению, всё то, что обычно интересует партнёров в сотрудничестве, у Украины «распалось и деградировало и в настоящий момент отсутствует».

«И единственное, чем Украина по-прежнему может представлять (да, собственно, и представляет) интерес для своих соседей по западную сторону, — максимализация антироссийских настроений и создание поводов, чтобы они обретали почву. Всё это последовательная и осознанная политика, без которой Украина уже не будет представлять интереса и потеряется на геополитической карте мира. Очередное выступление господина Кулебы не отличается от всего того, что делала Украина в предыдущие годы», — заключил собеседник RT.

Ранее Киев на неформальной видеоконференции глав МИД стран Евросоюза предложил «пошаговый план сдерживания дальнейшей эскалации (обстановки со стороны) России» посредством введения новых секторальных санкций.