На Украине за сутки выявили более 6 тысяч случаев коронавируса

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Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что в течение суток в стране было зафиксировано 6506 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине за сутки выявили более 6 тысяч случаев коронавируса
  • © REUTERS/Roman Baluk

«На Украине по состоянию на 19 апреля 2021 года зафиксировано 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 253 ребёнка и 98 медработников», — написал он в Facebook.

По данным Минздрава, всего за время пандемии в стране коронавирусом заболели 1 953 016 человек, умерли 40 тыс. пациентов, выздоровели 1 487 677.

Ранее на Украине заявили о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины.

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