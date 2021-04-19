На Украине за сутки выявили более 6 тысяч случаев коронавируса
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«На Украине по состоянию на 19 апреля 2021 года зафиксировано 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 253 ребёнка и 98 медработников», — написал он в Facebook.
По данным Минздрава, всего за время пандемии в стране коронавирусом заболели 1 953 016 человек, умерли 40 тыс. пациентов, выздоровели 1 487 677.
Ранее на Украине заявили о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины.