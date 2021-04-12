На Украине заявили о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины

Минздрав Украины заявил о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины из-за пандемии коронавируса.

«Мы в течение последней недели имели пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализации», — цитирует телеканал «112 Украина» заместителя министра здравоохранения страны Ирину Мыкычак.

По её словам, в среднем ежесуточно за последнюю неделю было 17—19 тыс. выездов экстренной медицинской помощи.

Высокий уровень выездов бригад наблюдается в Запорожской, Одесской, Харьковской областях, отметила замминистра.

Ранее сообщалось, что за сутки на Украине зафиксировано 7856 новых случаев инфицирования COVID-19.