На Украине заявили о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины

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Минздрав Украины заявил о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины из-за пандемии коронавируса.
На Украине заявили о пиковых нагрузках на службу экстренной медицины
  • Reuters

«Мы в течение последней недели имели пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализации», — цитирует телеканал «112 Украина» заместителя министра здравоохранения страны Ирину Мыкычак.

По её словам, в среднем ежесуточно за последнюю неделю было 17—19 тыс. выездов экстренной медицинской помощи.

Высокий уровень выездов бригад наблюдается в Запорожской, Одесской, Харьковской областях, отметила замминистра.

Ранее сообщалось, что за сутки на Украине зафиксировано 7856 новых случаев инфицирования COVID-19.

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