На Украине стартовала вакцинация от коронавируса вакциной Pfizer

На Украине 18 апреля началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.

Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

Как отмечает издание, исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Игорь Волченко уже подтвердил поступление 1170 доз вакцины в регион.

«Уже проработаны списки и разработан ежедневный план вакцинации на неделю... В Харьковской области подготовлены две мобильные бригады, которые прошли обучение для работы с вакциной Pfizer», — сказал он.

16 апреля сообщили, что на Украину доставили первую партию вакцины Pfizer в объёме 117 тыс. доз в рамках глобальной инициативы COVAX.