Киевская полиция проверила более 500 заведений на нарушение карантина

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Полиция в Киеве проверила более 500 заведений на нарушение карантина, введённого и-за коронавируса, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Киевская полиция проверила более 500 заведений на нарушение карантина
  • РИА Новости

«За невыполнение требований статьи 44-3 («Нарушение правил карантина людей») Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц полицейские составили 50 протоколов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что за сутки полиция проверила 533 объекта. Среди них были такие заведения, как Eshak, Sparks, Shef, ресторан гостиницы Favor Park.

Ранее на Украину была доставлена первая партия вакцины от коронавируса американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech в объёме 117 тыс. доз в рамках глобальной инициативы COVAX.

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