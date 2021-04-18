Соцпартия Молдавии требует отставки президента страны

Партия социалистов Молдавии требует отставки президента страны Майи Санду, заявил глава политсилы Игорь Додон.

«Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Молдавии», — написал Додон в своём Facebook.

По его словам, в партии социалистов считают, что Санду участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против Молдавии и её народа.

Он уточнил, что в партии квалифицируют решение Конституционного суда (о том, что президент может распустить парламент), принятое под давлением Санду, как конституционный переворот.

Ранее Майя Санду заявила во время брифинга, что подпишет указ о досрочном роспуске парламента.