Соцпартия Молдавии требует отставки президента страны

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Партия социалистов Молдавии требует отставки президента страны Майи Санду, заявил глава политсилы Игорь Додон.
Соцпартия Молдавии требует отставки президента страны
  • Reuters

«Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Молдавии», — написал Додон в своём Facebook.

По его словам, в партии социалистов считают, что Санду участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против Молдавии и её народа.

Он уточнил, что в партии квалифицируют решение Конституционного суда (о том, что президент может распустить парламент), принятое под давлением Санду, как конституционный переворот.

Ранее Майя Санду заявила во время брифинга, что подпишет указ о досрочном роспуске парламента.

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