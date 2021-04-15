Президент Молдавии подпишет указ о досрочном роспуске парламента

Президент Молдавии Майя Санду заявила во время брифинга, что подпишет указ о досрочном роспуске парламента.

Об этом она сказала, комментируя решение Конституционного суда, который считает, что для роспуска были соблюдены все условия.

«Вскоре я подпишу указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Досрочные выборы должны быть организованы как можно скорее, но необходимо принимать в учёт эпидемиологическую ситуацию», — цитирует её ТАСС.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента.