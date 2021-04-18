Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 344 тысячи

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1300 и достигло 344 223.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели более 334 тыс. пациентов с коронавирусом.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2423 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведённой на базе предприятия «Белмедпрепараты».