Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 344 тысячи
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели более 334 тыс. пациентов с коронавирусом.
«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2423 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», — отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведённой на базе предприятия «Белмедпрепараты».