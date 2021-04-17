В Узбекистане из-за коронавируса усилят карантинные меры

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В Узбекистане приняли решение с воскресенья, 18 апреля, усилить карантинные ограничения, связанные с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Фуркат Санаев.
В Узбекистане из-за коронавируса усилят карантинные меры
  • Reuters

«С 18 апреля этого года правила карантина будут ещё более усилены. Об этом было объявлено на расширенном заседании под председательством премьер-министра (Узбекистана Абдуллы Арипова. — RT)» — написал он в своём Telegram-канале.

В частности, школы и детсады, в которых будут выявлены случаи заболевания COVID-19, будут закрывать на двухнедельный карантин, во время которого обучение продолжится онлайн.

В торговых центрах, магазинах и на рынках усилят контроль за ношением масок, соблюдением социальной дистанции и наличием антисептиков. Предприятиям общественного питания разрешили заполнять не более 50% мест при общем числе посетителей не более 100, а в общественном транспорте будет разрешено занимать не более 50% посадочных мест.

Ранее в Узбекистане выявили африканский штамм коронавируса.

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