Главком ВСУ призвал не разжигать панику на Украине
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Соответствующее заявление Хомчака было опубликовано на странице Генштаба ВС Украины в Facebook.
«Прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием не определённых законом военизированных формирований», — говорится в сообщении.
По мнению Хомчака, подобные действия могут быть использованы Россией в своих целях.
Он добавил, что Генштаб ВС рассматривает все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования.
Ранее Хомчак назвал ВСУ «щитом Европы».