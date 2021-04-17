Главком ВСУ призвал не разжигать панику на Украине

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак призвал органы украинской государственной власти и местного самоуправления не разжигать панические настроения в обществе из-за перемещений российских войск.

Соответствующее заявление Хомчака было опубликовано на странице Генштаба ВС Украины в Facebook.

«Прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием не определённых законом военизированных формирований», — говорится в сообщении.

По мнению Хомчака, подобные действия могут быть использованы Россией в своих целях.

Он добавил, что Генштаб ВС рассматривает все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования.

Ранее Хомчак назвал ВСУ «щитом Европы».