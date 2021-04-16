В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 341 539
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 331 972 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 5 627 834 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2403 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее сообщалось, что глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведённой на базе предприятия «Белмедпрепараты».