Зеленский призвал повысить турпоток в Турцию после ограничений России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости наращивать туристический поток украинских туристов в Турцию на фоне приостановки российского авиасообщения с этой страной.

По словам украинского лидера, в ходе своего визита в Турцию 10 апреля, он обсудил с турецким президентом Реджеп Тайип Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма.

На фоне ограничения российских полётов в Турцию, Зеленский сообщил, что сейчас особенно важны поддержка и сотрудничество между Турцией и Украиной.

«Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции», — рассказал он.

10 апреля в Стамбуле прошли переговоры Эрдогана и Зеленского.