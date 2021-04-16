Зеленский призвал повысить турпоток в Турцию после ограничений России
- Reuters
По словам украинского лидера, в ходе своего визита в Турцию 10 апреля, он обсудил с турецким президентом Реджеп Тайип Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма.
На фоне ограничения российских полётов в Турцию, Зеленский сообщил, что сейчас особенно важны поддержка и сотрудничество между Турцией и Украиной.
«Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции», — рассказал он.
10 апреля в Стамбуле прошли переговоры Эрдогана и Зеленского.