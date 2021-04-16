Зеленский призвал повысить турпоток в Турцию после ограничений России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости наращивать туристический поток украинских туристов в Турцию на фоне приостановки российского авиасообщения с этой страной.
Зеленский призвал повысить турпоток в Турцию после ограничений России
  • Reuters

По словам украинского лидера, в ходе своего визита в Турцию 10 апреля, он обсудил с турецким президентом Реджеп Тайип Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма.

На фоне ограничения российских полётов в Турцию, Зеленский сообщил, что сейчас особенно важны поддержка и сотрудничество между Турцией и Украиной.

«Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции», — рассказал он.

10 апреля в Стамбуле прошли переговоры Эрдогана и  Зеленского.

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