Захарова заявила об информационной агрессии Украины против России

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина ведёт информационную агрессию против российской стороны, отвлекая внимание от Донбасса.
Захарова заявила об информационной агрессии Украины против России
  • РИА Новости

Об этом она заявила на брифинге.

«Чтобы отвлечь внимание от своих действий в Донбассе и от бездействия в контактной группе, Киев при активной, массовой поддержке западных кураторов по большому счёту настоящей информационно-политической кампанией продолжает информационную агрессию против нашей страны», — цитирует её ТАСС.

По словам Захаровой, украинские СМИ «вовсю раздувают темы российской военной активности у границ с Украиной».

«Страны Запада то отдельно, то вместе тиражируют заявления по этому вопросу», — добавила она.

Ранее ОБСЕ сообщила об активизации обстрелов в Донбассе в последние недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить