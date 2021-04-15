Захарова заявила об информационной агрессии Украины против России
- РИА Новости
Об этом она заявила на брифинге.
«Чтобы отвлечь внимание от своих действий в Донбассе и от бездействия в контактной группе, Киев при активной, массовой поддержке западных кураторов по большому счёту настоящей информационно-политической кампанией продолжает информационную агрессию против нашей страны», — цитирует её ТАСС.
По словам Захаровой, украинские СМИ «вовсю раздувают темы российской военной активности у границ с Украиной».
«Страны Запада то отдельно, то вместе тиражируют заявления по этому вопросу», — добавила она.
Ранее ОБСЕ сообщила об активизации обстрелов в Донбассе в последние недели.