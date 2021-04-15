Захарова заявила об информационной агрессии Украины против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина ведёт информационную агрессию против российской стороны, отвлекая внимание от Донбасса.

Об этом она заявила на брифинге.

«Чтобы отвлечь внимание от своих действий в Донбассе и от бездействия в контактной группе, Киев при активной, массовой поддержке западных кураторов по большому счёту настоящей информационно-политической кампанией продолжает информационную агрессию против нашей страны», — цитирует её ТАСС.

По словам Захаровой, украинские СМИ «вовсю раздувают темы российской военной активности у границ с Украиной».

«Страны Запада то отдельно, то вместе тиражируют заявления по этому вопросу», — добавила она.

Ранее ОБСЕ сообщила об активизации обстрелов в Донбассе в последние недели.