ОБСЕ сообщила об активизации обстрелов в Донбассе в последние недели

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В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине сообщили, что в последние недели фиксируют активизацию обстрелов вдоль линии соприкосновения в Донбассе.
ОБСЕ сообщила об активизации обстрелов в Донбассе в последние недели
  • Reuters

«В эти последние недели наблюдается всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что с 22 марта по 4 апреля СММ зафиксировала 3922 нарушения режима прекращения огня. При этом за предшествующий двухнедельный период было выявлено 1260 таких нарушений.

По данным миссии, уровень насилия был особенно высок 2 и 3 апреля. Тогда наблюдатели зафиксировали 1170 и 1355 нарушений режима прекращения огня соответственно.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что представители стран НАТО поощряют Украину на военное разрешение конфликта в Донбассе.

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