ОБСЕ сообщила об активизации обстрелов в Донбассе в последние недели
- Reuters
«В эти последние недели наблюдается всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что с 22 марта по 4 апреля СММ зафиксировала 3922 нарушения режима прекращения огня. При этом за предшествующий двухнедельный период было выявлено 1260 таких нарушений.
По данным миссии, уровень насилия был особенно высок 2 и 3 апреля. Тогда наблюдатели зафиксировали 1170 и 1355 нарушений режима прекращения огня соответственно.
Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что представители стран НАТО поощряют Украину на военное разрешение конфликта в Донбассе.