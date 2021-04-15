В Госдуме оценили слова посла Украины о возвращении ядерного статуса
- AFP
По словам Морозова, никаких перспектив восстановить ядерный статус у Украины нет.
«Это очередные пугалки со стороны киевского режима и для Европы, и для нас. Но наши специалисты прекрасно понимают, что это голословное утверждение и оно не может быть реализовано», — пояснил депутат.
По его мнению, удручает тот факт, что вместо того, чтобы садиться за стол переговоров и находить пути решения ситуации в Донбассе, на Украине «пытаются продолжить путь на эскалацию напряжённости, в том числе с применением силы».
«Я думаю, что подобные подходы должны быть осуждены мировым сообществом, включая страны — члены НАТО», — заключил парламентарий.
Ранее Мельник в беседе с Deutschlandfunk высказал мнение, что если Украине не предоставят членство в НАТО, то страна может «снова подумать о ядерном статусе».
По его словам, в Киеве ценят поддержку со стороны других стран, но «этого всё ещё недостаточно».