В Совфеде раскритиковали решение украинского суда об аресте 12 самолётов за полёты в Крым

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что украинский суд постановил заочно арестовать 12 самолётов российского авиаперевозчика за выполнение пассажирских рейсов в Крым.

По его словам, такими действиями Украина не достигнет никакого эффекта.

Он отметил, что это всё делается «на публику», добавив, что «прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя» является «бутафорской организацией».

«Им же надо демонстрировать какую-то работу. Они сами понимают, что их действия вызывают только усмешку и иронию, но тем не менее что-то должны делать... Я думаю, что они таким образом напоминают о себе, что они якобы борются за «деоккупацию» Крыма, при этом не достигая никаких результатов», — пояснил парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что никакого урона подобное решение не нанесёт.

Ранее украинский суд постановил заочно арестовать 12 самолётов российского авиаперевозчика за выполнение пассажирских рейсов в Крым.