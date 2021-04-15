В Совфеде раскритиковали решение украинского суда об аресте 12 самолётов за полёты в Крым

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что украинский суд постановил заочно арестовать 12 самолётов российского авиаперевозчика за выполнение пассажирских рейсов в Крым.
В Совфеде раскритиковали решение украинского суда об аресте 12 самолётов за полёты в Крым
  • РИА Новости

По его словам, такими действиями Украина не достигнет никакого эффекта. 

Он отметил, что это всё делается «на публику», добавив, что «прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя» является «бутафорской организацией».

«Им же надо демонстрировать какую-то работу. Они сами понимают, что их действия вызывают только усмешку и иронию, но тем не менее что-то должны делать... Я думаю, что они таким образом напоминают о себе, что они якобы борются за «деоккупацию» Крыма, при этом не достигая никаких результатов», — пояснил парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что никакого урона подобное решение не нанесёт. 

Ранее украинский суд постановил заочно арестовать 12 самолётов российского авиаперевозчика за выполнение пассажирских рейсов в Крым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить