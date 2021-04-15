На Украине суд заочно арестовал 12 самолётов за полёты в Крым

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Украинский суд постановил заочно арестовать 12 самолётов российского авиаперевозчика за выполнение пассажирских рейсов в Крым.
На Украине суд заочно арестовал 12 самолётов за полёты в Крым
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении созданной на Украине «прокуратуры Автономной республики Крым и Севастополя» в Facebook.

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии судом наложен арест на 12 самолётов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытый Украиной пункт пропуска «Симферополь-авиа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее были заочно арестованы 199 самолётов, выполняющих полёты в Крым.

Ранее сообщалось, что Киев обратился в украинское бюро Интерпола для поиска самолётов, осуществляющих полёты в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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