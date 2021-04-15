Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
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Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры России и Белоруссии выразили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление союзнических отношений двух стран.
«В контексте только что проведённого визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорнокарабахского урегулирования», — заявили в Кремле.
Также Путин и Лукашенко условились о продолжении контактов на различных уровнях.
В начале апреля также сообщалось о телефонных переговорах президентов России и Белоруссии.