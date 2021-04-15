Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсудили двустороннюю повестку и урегулирование в Нагорном Карабахе.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры России и Белоруссии выразили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление союзнических отношений двух стран.

«В контексте только что проведённого визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорнокарабахского урегулирования», — заявили в Кремле.

Также Путин и Лукашенко условились о продолжении контактов на различных уровнях.

В начале апреля также сообщалось о телефонных переговорах президентов России и Белоруссии.