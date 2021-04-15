Политолог оценил планы США по новой программе против коррупции на Украине

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в Агентстве США по международному развитию (USAID) планируют запуск новой программы по борьбе с коррупцией на Украине.
Политолог оценил планы США по новой программе против коррупции на Украине
  • Reuters

«Нужно быть реалистами и понимать, что не имеет значения, как называется программа, которую финансирует USAID: «Борьба с коррупцией», «Поддержание институтов демократии и гражданского общества», «Просвещение населения». Все эти программы направлены на одно: продвижение американских интересов и расширение числа тех структур в данной стране, которые будут выполнять волю Вашингтона. В этом смысле так называемая борьба с коррупцией является излюбленным прикрытием для разнообразных фондов по продвижению своих интересов в той или иной стране», — пояснил Шаповалов.

По мнению эксперта, в рамках деятельности новой администрации президента США существенно усилилось внимание к Украине.

«Появление данной программы — это ещё один симптом того, что нынешняя администрация серьёзно планирует внедрение и расширение своего влияния на Украину», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что в Агентстве США по международному развитию (USAID) планируют запуск новой программы по борьбе с коррупцией на Украине. 

Подробнее — в материале RT.

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