Глава Генштаба России провёл переговоры с коллегой из Армении
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«Рад приветствовать вас в Москве. Армения — ключевой союзник и партнёр России в Закавказье», — цитирует РИА Новости Герасимова.
По его словам, страны укрепляют взаимодействие как на двусторонней основе, так и в рамках международных структур, в первую очередь в ОДКБ.
1 апреля Герасимов и Давтян обсудили по телефону перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией и вопросы проведения миротворческой операции.