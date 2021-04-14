Глава Генштаба России провёл переговоры с коллегой из Армении

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Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов провёл переговоры с начальником Генерального штаба Армении Артаком Давтяном.
Глава Генштаба России провёл переговоры с коллегой из Армении
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Рад приветствовать вас в Москве. Армения — ключевой союзник и партнёр России в Закавказье», — цитирует РИА Новости Герасимова.

По его словам, страны укрепляют взаимодействие как на двусторонней основе, так и в рамках международных структур, в первую очередь в ОДКБ.

1 апреля Герасимов и Давтян обсудили по телефону перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией и вопросы проведения миротворческой операции.

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