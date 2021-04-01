Глава Генштаба России обсудил с коллегой из Армении миротворческую операцию

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Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов и начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян обсудили по телефону перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией и вопросы проведения миротворческой операции.
Глава Генштаба России обсудил с коллегой из Армении миротворческую операцию
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«1 апреля состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС — первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генерального штаба ВС Республики Армения генерал-лейтенантом Артаком Давтяном», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции, а также состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией.

Ранее сообщалось, что новый начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян провёл встречу с командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым.

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