Глава Генштаба России обсудил с коллегой из Армении миротворческую операцию

Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов и начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян обсудили по телефону перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией и вопросы проведения миротворческой операции.

«1 апреля состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС — первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генерального штаба ВС Республики Армения генерал-лейтенантом Артаком Давтяном», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции, а также состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией.

Ранее сообщалось, что новый начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян провёл встречу с командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым.