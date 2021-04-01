Глава Генштаба Армении встретился с командиром российских миротворцев в Карабахе

Новый начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян провёл встречу с командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым.

«В ходе состоявшейся 31 марта встречи были обсуждены вопросы обеспечения безопасности и организации взаимодействия», — говорится в сообщении Минобороны Армении.

Также стороны подчеркнули важность обеспечения возвращения армянских военнопленных и поиска пропавших без вести.

Давтян выразил Мурадову благодарность за эффективную деятельность российского миротворческого контингента.

Ранее российский президент Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.