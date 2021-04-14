В МИД России заявили о готовности к встречам в нормандском формате

Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью ТАСС заявил о готовности Москвы к встречам в нормандском формате.

«Мы всегда говорили, что мы готовы к встречам в нормандском формате. Они постоянно идут, осуществляется связь между представителями, работает контактная группа. Но вопрос в другом: вопрос заключается в том, что Киев саботирует Минские соглашения. При этом, как я уже говорил, пытается необходимостью защиты от «агрессивной России» оправдать свою линию на слом минских договорённостей, это очевидно», — заявил дипломат.

По его словам, «встречи в нормандском формате могут иметь смысл, но это формат, который однозначен для того, чтобы оказывать поддержку процессу переговоров между самими сторонами конфликта, то есть Донецком и Луганском с одной стороны и Киевом, а Киев отказываться с ними говорить, тем самым нарушая не только букву и дух Минских соглашений, но и саму философию выхода на политическое урегулирование».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.