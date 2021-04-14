Оверчук посетил с рабочим визитом Узбекистан

Вице-премьер России Алексей Оверчук в рамках рабочего визита в Узбекистан провёл встречу с заместителем премьер-министра — министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В пресс-службе кабмина сообщили, что особое внимание было уделено комплексу мер, направленных на снижение торговых барьеров и повышение доступности российского рынка для узбекских товаропроизводителей, были рассмотрены меры в области таможенно-тарифного регулирования, налогового администрирования, технического регулирования, стандартизации, ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля.

«Одним из наиболее важных вопросов стало подписание межведомственного соглашения об оказании технического содействия Республике Узбекистан в части совершенствования налогового администрирования. В соответствии с соглашением будет начата вторая фаза сотрудничества в налоговой сфере между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что в ходе первой фазы сотрудничества, которая проводится с 2019 года, завершены работы по трём направлениям — реинжинирингу бизнес-процессов налогового администрирования, созданию клиентоориентированной системы работы с налогоплательщиками, подготовке предложений по совершенствованию системы налогообложения недвижимого имущества.

«Как мы и договаривались, первый этап — это будет в значительной степени подготовительный этап. Мы описывали бизнес-процессы, мы передавали методики описания бизнес-процессов, шла работа... с Министерством финансов по разработке Налогового кодекса Республики Узбекистан, конечно же, в практическом плане, мы провели обучение более 160 сотрудников Государственной налоговой службы Узбекистана», — заявил Оверчук.

Вторая фаза сотрудничества, как отмечается в сообщении, подразумевает передачу узбекской стороне российских технологий налогового администрирования.

Также вторая фаза сотрудничества предусматривает организацию и проведение обучения технического персонала, сопровождение процессов опытной эксплуатации и внедрения программного обеспечения, дооснащение Центра обработки данных вычислительной IT-инфраструктурой российского производства, архитектурно-технический надзор и консалтинг обучения технического персонала.

«Передаваемые российские технологии позволят Республике Узбекистан повысить устойчивость бюджетной системы, прозрачность экономики и снизить административное давление на добросовестных налогоплательщиков», — добавили в кабмине.

Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев с нескольких предприятий Узбекистана.